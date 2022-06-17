Макрон заявил, что продолжит говорить с Путиным, несмотря на критику в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжит контакты с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на то что его критикуют за частые звонки в Москву. Об этом он сказал в интервью французскому каналу BFMTV.
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По его словам, он продолжит контакты с Путиным, несмотря на критику, вызванную в Украине, из-за сохранения прямой связи с главой Кремля.
"Я буду делать это всякий раз, когда это будет полезно, уже потому, что они не разговаривают друг с другом. Наши дискуссии с Владимиром Путиным всегда были посвящены поиску пути к миру, но мы никогда не вели переговоры от имени украинцев", — сказал Макрон.
- Макрон также считает, что "разгром России" приведет к тому, что в Украине никогда не будет мира путем переговоров.
- 16 июня Макрон впервые приехал в Украину в качестве президента Франции, хотя визит планировался еще с конца 2019 года. Тогда его сорвало начало пандемии коронавируса.
- На пресс-конференции в Киеве Макрон среди прочего рассказал о своем разочаровании разговорами с Путиным.
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