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Макрон заявил, что продолжит говорить с Путиным, несмотря на критику в Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 18:26
Макрон заявил, что продолжит говорить с Путиным, несмотря на критику в Украине - Фото
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжит контакты с российским диктатором Владимиром Путиным, несмотря на то что его критикуют за частые звонки в Москву. Об этом он сказал в интервью французскому каналу BFMTV.

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По его словам, он продолжит контакты с Путиным, несмотря на критику, вызванную в Украине, из-за сохранения прямой связи с главой Кремля. 

"Я буду делать это всякий раз, когда это будет полезно, уже потому, что они не разговаривают друг с другом. Наши дискуссии с Владимиром Путиным всегда были посвящены поиску пути к миру, но мы никогда не вели переговоры от имени украинцев", — сказал Макрон.

Читайте также: Макрон о статусе кандидата в ЕС для Украины: Мы делаем это, потому что идет война 

Дмитрий Гриниченко
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