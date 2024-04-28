Зеленський: У червні може розпочатися шлях до справедливого миру

Президент наголосив, що разом із союзниками Україна працює над тим, щоб червневий саміт миру у Швейцарії "дійсно був глобальним"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що влітку 2024 року може розпочатися "шлях до справедливого миру". Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб саміт став справді глобальним <...> Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що разом із союзниками Україна працює над тим, щоб саміт "дійсно був глобальним".

"Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені — різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток", – розповів президент.

За його словами, усі країни, які зголосилися взяти участь, об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обов’язковими документами для кожної держави світу, зокрема й Росії.

Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року.

З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулась у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

14 січня в Давосі міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що обговорення Формули миру є фундаментально важливим для початку мирного процесу, однак рано чи пізно Росію доведеться залучати до переговорів про мир.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю із проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.

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