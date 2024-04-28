Зеленский: В июне может начаться путь к справедливому миру
Президент Владимир Зеленский считает, что летом 2024 может начаться "путь к справедливому миру". Об этом он заявил в вечернем видеообращении.
"Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы саммит стал действительно глобальным <...> Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", – заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что вместе с союзниками Украина работает над тем, чтобы саммит "действительно был глобальным".
"Точно можем сказать: все континенты будут представлены – разные части света, разные взгляды на глобальное развитие", – рассказал президент.
По его словам, все страны, которые согласились принять участие, объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и России.
- Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.
- С лета 2023 ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.
- 14 января в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам о мире.
- 15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.
- 7 февраля Швейцария обратилась в Китай с просьбой принять участие в мирной конференции по войне в Украине.
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