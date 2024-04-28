Зеленский: В июне может начаться путь к справедливому миру

Президент подчеркнул, что вместе с союзниками Украина работает над тем, чтобы июньский саммит мира в Швейцарии "действительно был глобальным"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что летом 2024 может начаться "путь к справедливому миру". Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

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"Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы саммит стал действительно глобальным <...> Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вместе с союзниками Украина работает над тем, чтобы саммит "действительно был глобальным".

"Точно можем сказать: все континенты будут представлены – разные части света, разные взгляды на глобальное развитие", – рассказал президент.

По его словам, все страны, которые согласились принять участие, объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и России.

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.

С лета 2023 ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

14 января в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам о мире.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

7 февраля Швейцария обратилась в Китай с просьбой принять участие в мирной конференции по войне в Украине.

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