Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту о войне в Украине – Bloomberg

Глава МИД Швейцарии заявил, что его китайский коллега "принял к сведению приглашение"

Иньяцио Кассис и Ван И (Фото: EPA/Yue Yuewei)

Швейцария обратилась в Китай с просьбой принять участие в мирной конференции о войне в Украине. Об этом сообщил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис во время общения с журналистами после встречи с главой МИД КНР Ван И. Его слова цитирует издание Bloomberg.

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Кассис сказал, что Ван И "принял к сведению приглашение", также глава швейцарского МИД подчеркнул, что ожидает ответа через несколько дней.

"Китай имеет очень крепкие отношения с Россией, но все равно готов внести свой вклад в прекращение этой войны", – сказал он.

Нейтральная Швейцария по просьбе президента Зеленского согласилась принять у себя мирный саммит по вопросам Украины, но дата и место его проведения пока не определены.

Впоследствии президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что запланированный в стране глобальный саммит мира должен состояться как можно скорее. Также она подчеркнула, что без участия России саммит вряд ли станет "настоящей встречей о мире".

26 января заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите мировых лидеров в Швейцарии.

15 января представительница Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был вовлечен в формулу, в саммит".

16 января спикер МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос, просила ли Украина о встрече Зеленского и премьер-министра Китая в Давосе, отметила, что "о переговорах нет никакой информации".

17 января президент заявил, что премьер Шмыгаль встретится с китайским коллегой Ли Цяном на полях Давосского форума. Он добавил, что встретился бы с китайской делегацией и лидером КНР, но его нет в Давосе.

В то же время 31 января новый министр обороны Китая Дун Цзюнь на переговорах с главой Минобороны РФ Шойгу заявил о "поддержке" Москвы со стороны Пекина в контексте войны России против Украины.

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