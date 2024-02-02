"Іран, Китай та КНДР вичікують". Шаппс про те, чому Україна має перемогти Росію

На думку очільника британського Міноборони, якщо Україна паде, інші диктаторські режими можуть напасти на демократичні країни

Грант Шаппс (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив в інтерв'ю The Telegraph, що західні союзники мають допомогти Україні перемогти Росію, інакше існує ризик, що інші диктатури активізуються по всьому світі. За його словами, йдеться про Китай, Північну Корею та Іран.

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Шаппс наголосив, що режими, які не вірять в демократію, спостерігають" за війною Росії в Україні й можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у тих "вичерпався запас міцності.

За його словами, Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це екзистенціальна проблема" і йдеться не тільки про Україну.

"Всі дивляться – іранці дивляться. Невже у нас просто вичерпаються сили, урветься терпіння і ми просто підемо геть? Китай буде спостерігати в Індо-Тихоокеанському регіоні, Північна Корея буде спостерігати. Для наших власних національних інтересів, і, безумовно, для західного цивілізованого світу життєво важливо, щоб Україна була успішною у своїй власній країні", – зазначив британський міністр.

22 січня 2024 року міністерство оборони Великої Британії надало групі експертів ООН супутникові фото північнокорейських вантажів, які постачаються в Росію.

24 січня Шаппс заявив, що Росія збільшує витрати на війну і західні союзники мають посприяти тому, щоб 2024 рік став у доброму сенсі визначальним для України та світу.

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