Британія зафіксувала, як російські судна завантажуються в Північній Кореї – The Guardian

Британія надіслала експертам ООН знімки постачань КНДР до Росії, де видно, як три російські кораблі завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджін

Уламки іноземної ракети, якою вдарили по Харкову 2 січня 2024 року (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Міністерство оборони Великої Британії надало групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажів, які постачаються в Росію. The Guardian із посиланням на неопубліковану доповідь британської розвідки публікує їх. Видання Bloomberg опублікувало розслідування щодо зброї й допустило, що таким чином, КНДР тестує її в Україні.

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The Guardian публікує знімки з доповіді, які були зроблені з вересня по грудень 2023 року.

Фото: The Guardian

Там видно три російські кораблі: "Майя", "Ангара" і "Марія". Вони завантажують контейнери у північнокорейському порту Наджін. Далі судна ідуть транзитом до російських портів на Далекому Сході. Видання зазначило, що всі ці кораблі з 2022 року — під санкціями США за їхній зв'язок з Міністерством оборони Росії.

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The Guardin зазначило, що звіт, разом з іншими доказами з США та інших країн, був наданий групі експертів ООН з питань північнокорейського розповсюдження, яка, як очікується, у лютому 2024 року оголосить свій власний перший звіт щодо постачання боєприпасів з Північної Кореї до Росії.

"Застосування Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН. Це підриває міжнародні зусилля, спрямовані на запобігання розповсюдженню ядерної зброї, і викриває, наскільки відчайдушною стала Росія у своєму невдалому вторгненні", — заявили в ООН.

У Bloomberg заявили, що, ймовірно, Північна Корея захотіла випробувати свій новий арсенал балістичних ракет в умовах реальних бойових дій. Видання зауважило, що ще одна причина постачань зброї до Росії – економічна. Пхеньян страждає від міжнародних санкцій, і прибуток від продажу ракет Москві важливий для країни.

2 січня 2024 року Росія провела масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови та постраждалих.

4 січня в Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

19 січня старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Вадді заявив, що характер загрози з боку КНДР у найближчі десятиліття може "різко змінитися" через її співпрацю з Росією.

21 січня очільник ГУР Буданов заявив, що наразі Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії.

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