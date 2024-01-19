Білий дім: Загрози з боку КНДР можуть різко змінитися через співпрацю з Росією

Пранай Вадді каже, що США ніколи не бачили такого типу співпраці у військовій галузі, і назвав випадок "безпрецедентним"

Кім Чен Ин (Фото: ЦТАК)

Старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Пранай Вадді заявив, що характер загрози з боку Північної Кореї у найближчі десятиліття може "різко змінитися" через її співпрацю з Росією. Його цитує Reuters.

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"Те, що ми бачимо між Росією та Північною Кореєю, – це безпрецедентний рівень співпраці у військовій галузі. І я навмисне говорю про безпрецедентність – ми ніколи раніше такого не бачили", – сказав він.

Представник Білого дому наголосив на важливості звернути увагу не лише на допомогу, яку Пхеньян надає Москві, але й на допомогу, яку Москва надає Пхеньяну.

"Як це може покращити можливості Північної Кореї? І що це означає для нашої розширеної позиції стримування в регіоні як з Південною Кореєю, так і з Японією? Я думаю, що природа Північної Кореї як загрози в регіоні може кардинально змінитися протягом наступного десятиліття в результаті цієї співпраці", – резюмував Вадді.

4 січня 2024 року у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

11 січня прокуратура отримала докази того, що Росія 2 січня під час обстрілу Харкова застосувала ракети розробки Північної Кореї.

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