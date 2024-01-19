Белый дом: Угрозы со стороны КНДР могут резко измениться из-за сотрудничества с Россией

Пранай Вадди говорит, что США никогда не видели такого типа сотрудничества в военной отрасли и назвал случай "беспрецедентным"

Ким Чен Ын (Фото: ЦТАК)

Старший директор Совета по нацбезопасности Белого дома по контролю над вооружениями Пранай Вадди заявил, что характер угрозы со стороны Северной Кореи в ближайшие десятилетия может "резко измениться" из-за его сотрудничества с Россией. Его цитирует Reuters.

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"То, что мы видим между Россией и Северной Кореей – это беспрецедентный уровень сотрудничества в военной отрасли. И я умышленно говорю о беспрецедентности – мы никогда раньше такого не видели", – сказал он.

Представитель Белого дома отметил важность обратить внимание не только на помощь, которую Пхеньян оказывает Москве, но и на помощь, которую Москва оказывает Пхеньяну.

"Как это может улучшить возможности Северной Кореи? И что это означает для нашей расширенной позиции сдерживания в регионе как с Южной Кореей, так и Японией? Я думаю, что природа Северной Кореи как угрозы в регионе может кардинально измениться в течение следующего десятилетия в результате этой сотрудничества", – резюмировал Вадди.

4 января 2024 в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из Северной Кореи.

11 января прокуратура получила доказательства того, что Россия 2 января при обстреле Харькова применила ракеты разработки Северной Кореи.

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