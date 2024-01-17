Кім Чен Ин погрожує Сеулу війною. Президент Південної Кореї: Покарання буде дуже сильним

Юн Сок Йоль пригрозив Північній Кореї "покаранням у кілька разів сильнішим" у разі провокацій

Юн Сок Йоль (Фото: EPA/YONHAP)

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв жорстку відповідь КНДР у разі провокацій з боку Пхеньяна. Про це він повідомив на засіданні кабінету міністрів країни, цитує його Yohnap.

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За його словами, нинішній уряд Південної Кореї відрізняється від будь-якого іншого уряду.

"Наші збройні сили мають переважний потенціал реагування. Якщо Північна Корея спровокує нас, ми покараємо їх у кілька разів сильніше", — сказав Юн.

Він зазначив, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин зробив "політичну провокацію", коли сказав, що не визнаватиме північну розмежувальну лінію, яка є фактичним кордоном між країнами.

"Звичайна тактика замаскованого миру, яка погрожує вибором між війною і миром, більше не працюватиме. Фальшивий мир, який ми заробляємо, піддавшись загрозам провокацій, тільки наразить нашу безпеку на ще більшу небезпеку", — заявив лідер півдня.

Раніше Кім заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства та установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

Протягом 5 та 6 січня 2024 року КНДР випустила у бік Південної Кореї близько 300 артилерійських снарядів. У Сеулі назвали це провокацією та закликали Пхеньян припинити подібні дії.

10 січня Кім відвідав головні військові заводи країни, де зробив кілька заяв у бік Південної Кореї. Зокрема, він назвав її "головним ворогом" і пригрозив "перетворити на попіл".

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