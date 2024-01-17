Ким Чен Ын угрожает Сеулу войной. Президент Южной Кореи: Наказание будет очень сильным

Юн Сок Ель пригрозил Северной Корее "наказанием в несколько раз сильнее" в случае провокаций

Юн Сок Ёль (Фото: EPA/YONHAP)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал жесткий ответ КНДР в случае провокаций со стороны Пхеньяна. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров страны, цитирует его Yohnap.

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По его словам, нынешнее правительство Южной Кореи отличается от любого другого правительства.

"Наши вооруженные силы обладают превосходящим потенциалом реагирования. Если Северная Корея спровоцирует нас, мы накажем их в несколько раз сильнее", — сказал Юн.

Он отметил, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын совершил "политическую провокацию", когда сказал, что не будет признавать северную разграничительную линию, которая является фактической границей между странами.

"Обычная тактика замаскированного мира, которая угрожает выбором между войной и миром, больше не будет работать. Фальшивый мир, который мы зарабатываем, поддавшись угрозам провокаций, только подвергнет нашу безопасность еще большей опасности", — заявил лидер южан.

Ранее Ким заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "вражескую страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, ответственные за диалог с Сеулом.

В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.

10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".

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