У КНДР стався землетрус біля ядерного полігону Пунгері. Могло бути випробування – Yonhup

На цьому полігоні Пхеньян провів усі шість своїх ядерних випробувань

Ядерний полігон Пунгері (Фото: Вікіпедія/USGS)

Біля північнокорейського ядерного полігону Пунгері стався землетрус магнітудою 2,4. Журналісти Yonhup з посиланням на державне метеорологічне агентство Південної Кореї повідомляють, що наразі точно невідомо, сталося це природним шляхом чи штучним.

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Поштовхи було зафіксовано приблизно за 41 кілометр на північний захід від міста Кільджу. Там розташований ядерний полігон Пунгері, зазначає Yonhup.

Агентство прямо не стверджує, але припускає, що це міг бути результат випробування ядерної зброї.

Пунгері є місцем проведення шести ядерних випробувань Північної Кореї, які відбулись у 2006-му, 2009-му, 2013-му, 2016-му і 2017 роках.

Фото: Голос Америки

22 листопада 2023 року Південна Корея призупинила дію частини військової угоди з КНДР від 2018 року після того, як Пхеньян проігнорував попередження США і запустив шпигунський супутник. Цю угоду між країнами було підписано 19 вересня 2018 року. Мета угоди – зменшити військову напруженість на Корейському півострові та створити умови для подальшого діалогу та співпраці між Півднем та Північчю.

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