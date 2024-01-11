В КНДР произошло землетрясение у ядерного полигона Пунгери. Могло быть испытание – Yonhup

На этом полигоне Пхеньян провел все шесть своих ядерных испытаний

Ядерный полигон Пунгери (Фото: Википедия/USGS)

У северокорейского ядерного полигона Пунгери произошло землетрясение магнитудой 2,4. Журналисты Yonhup со ссылкой на государственное метеорологическое агентство Южной Кореи сообщают, что пока точно неизвестно, произошло ли это естественным или искусственным путем.

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Толчки были зафиксированы приблизительно за 41 километр к северо-западу от города Кильджу. Там находится ядерный полигон Пунгери, отмечает Yonhup.

Агентство прямо не утверждает, но предполагает, что это мог быть результат испытания ядерного оружия.

Пунгери является местом проведения шести ядерных испытаний Северной Кореи, которые состоялись в 2006-м, 2009-м, 2013-м, 2016-м и 2017 годах.

Фото: Голос Америки

22 ноября 2023 года Южная Корея приостановила действие части военного соглашения с КНДР от 2018 года после того, как Пхеньян проигнорировал предупреждение США и запустил шпионский спутник. Это соглашение между странами было подписано 19 сентября 2018 года. Цель соглашения – уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером.

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