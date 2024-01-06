КНДР продовжує провокації на кордоні з Південною Кореєю. Знову обстріляла артснарядами

Пхеньян випустив близько 60 артилерійських снарядів за годину

Фото з ресурсів КНДР

Північна Корея випустила 60 артилерійських снарядів у води поблизу південнокорейської групи островів Йонпхьондо, передає Yonhup. Учора кількість снарядів перевищила 200, у зв'язку з чим Сеул оголосив евакуацію жителів островів, розташованих на кордоні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними південнокорейських військових, починаючи з 16:00 за місцевим часом, КНДР випустила близько 60 артилерійських снарядів біля свого південно-західного узбережжя.

Південна Корея закликала Пхеньян припинити обстріли, "які загрожують миру на Корейському півострові й посилюють напруженість".

У листопаді 2010 року Пхеньян випустив 170 артилерійських снарядів по острову Енпхьондо, внаслідок чого загинуло четверо людей, зокрема два мирні жителі, – це стало першим нападом КНДР на мирні райони з часів Корейської війни.

19 грудня 2023 року Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-18, на "заході" особисто був присутній диктатор КНДР. Тоді у Пхеньяні заявили, що пуск був проведений для "нейтралізації навмисних та конфронтаційних військових загроз противника [США та Південної Кореї]".

21 грудня, за даними північнокорейських пропагандистських ЗМІ, диктатор Кім знову пригрозив ядерною атакою, якщо його хтось "спровокує".

Читайте також: Кім Чен Ин заявив, що Сеул та Пхеньян більше не зможуть дружити. Знов пригрозив війною