Фото с ресурсов КНДР

Северная Корея выпустила 60 артиллерийских снарядов в воды вблизи южнокорейской группы островов Йонпхьондо, передает Yonhup. Вчера количество снарядов превысило 200, в связи с чем Сеул объявил эвакуацию обитателей островов, расположенных на границе.

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По данным южнокорейских военных, начиная с 16:00 по местному времени КНДР выпустила около 60 артиллерийских снарядов у своего юго-западного побережья.

Южная Корея призвала Пхеньян прекратить обстрелы, "угрожающие миру на Корейском полуострове и усиливающие напряженность".

В ноябре 2010 года Пхеньян выпустил 170 артиллерийских снарядов по острову Энпхьондо, в результате чего погибли четыре человека, включая двух мирных жителей, – это стало первым нападением КНДР на мирные районы со времен Корейской войны.

19 декабря 2023 года Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-18, на "западе" лично присутствовал диктатор КНДР. Тогда в Пхеньяне заявили, что пуск был произведен для "нейтрализации умышленных и конфронтационных военных угроз противника [США и Южной Кореи]".

21 декабря, по данным северокорейских пропагандистских СМИ, диктатор Ким снова пригрозил ядерной атакой, если его кто-то "спровоцирует".

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