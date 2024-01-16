Ким Чен Ын призвал переписать конституцию КНДР. Хочет вписать туда Юг как "врага №1"

Ким Чен Ын (Фото: ЕРА/DANIEL CENG)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "вражескую страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, ответственные за диалог с Сеулом. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

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Ким решил, что "дружба" и "воссоединение" с Южной Кореей невозможны, и заявил, что "больше не будет стремиться к примирению с Сеулом".

15 января во время заседания парламента Северная Корея ликвидировала ключевые правительственные организации, ответственные за дипломатические отношения с Южной Кореей.

В заявлении Верховного народного собрания говорится, что две Кореи сейчас находятся в "острой конфронтации" и что "было бы серьезной ошибкой со стороны Севера рассматривать Юг как партнера в дипломатии".

Он призвал ассамблею переписать конституцию КНДР на следующем заседании, чтобы определить Южную Корею как "вражескую страну №1".

В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.

10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".

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