Кім Чен Ин назвав Південну Корею "головним ворогом" та пригрозив "перетворити її на попіл"

Диктатор КНДР заявив, що Сеул протягом 80 років нібито провокує конфронтацію та намагається повалити північнокорейський режим

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав головні військові заводи країни, де зробив кілька заяв у бік Південної Кореї. Зокрема він назвав її "головним ворогом" і пригрозив "перетворити на попіл", передає Центральне телеграфне агентство Кореї.

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Під час дводенної інспекції північнокорейської "оборонки" 8 та 9 січня Кім "висловив велике задоволення" тим, що заводи "бездоганно виконують план оснащення передових великих з'єднань і головних ракетних частин новітнім озброєнням".

Водночас він зазначив, що країні потрібно виробляти більше озброєнь та бойової техніки.

За словами північнокорейського диктатора, "потрібно налагодити економіко-організаційну роботу і керівництво виробництвом, щоб перетворити нинішній рік на рік, коли відбудуться великі зміни в прискоренні підготовки країни до війни".

Кім заявив, що Південна Корея – "найбільш ворожа держава для КНДР", яка "тривалий час, протягом близько 80 років, скажено чіплялася тільки за злісну конфронтацію, щоб скидати нашу владу і режим".

Він додав, якщо Сеул спробує використати збройні сили проти КНДР або загрожуватиме "суверенітету та безпеці КНДР", то він буде "без вагань пускати в хід увесь арсенал наявних засобів і сил, щоб повністю перетворити Республіку Корея на попіл".

19 грудня 2023 року Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-18, на "заході" особисто був присутній диктатор КНДР. Тоді у Пхеньяні заявили, що пуск було проведено для "нейтралізації навмисних та конфронтаційних військових загроз противника [США та Південної Кореї]".

21 грудня, за даними північнокорейських пропагандистських ЗМІ, диктатор Кім знову пригрозив ядерною атакою, якщо його хтось "спровокує".

Протягом 5 та 6 січня 2024 року КНДР випустила в бік Південної Кореї близько 300 артилерійських снарядів. У Сеулі назвали це провокацією та закликали Пхеньян припинити подібні дії.

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