Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным врагом" и пригрозил "превратить ее в пепел"

Диктатор КНДР заявил, что Сеул в течение 80 лет якобы провоцирует конфронтацию и пытается свергнуть северокорейский режим

Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел", передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Во время двухдневной инспекции северокорейской "оборонки" 8 и 9 января Ким "выразил большое удовольствие" от того, что заводы "безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшим вооружением".

В то же время он отметил, что стране нужно производить больше вооружений и боевой техники.

По словам северокорейского диктатора, "нужно наладить экономико-организационную работу и руководство производством, чтобы превратить этот год в год, когда произойдут большие изменения в ускорении подготовки страны к войне".

Ким заявил, что Южная Корея – "наиболее враждебное государство для КНДР", которое "долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялось только за злостную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим".

Он добавил, если Сеул попытается использовать вооруженные силы против КНДР или будет угрожать "суверенитету и безопасности КНДР", то он будет "без колебаний пускать в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью превратить Республику Корея в пепел".

19 декабря 2023 года Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-18, на "мероприятии" лично присутствовал диктатор КНДР. Тогда в Пхеньяне заявили, что пуск был произведен для "нейтрализации умышленных и конфронтационных военных угроз противника [США и Южной Кореи]".

21 декабря, по данным северокорейских пропагандистских СМИ, диктатор Ким снова пригрозил ядерной атакой, если его кто-то "спровоцирует".

В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.

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