Кім Чен Ин закликав переписати конституцію КНДР. Хоче вписати туди Південь як "ворога №1"

Кім Чен Ин (Фото: ЕРА/DANIEL CENG)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства та установи, відповідальні за діалог з Сеулом. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство КНДР.

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Кім вирішив, що "дружба" та "возз'єднання" з Південною Кореєю є неможливим, і заявив, що "більше не буде прагнути до примирення з Сеулом".

15 січня, під час засідання парламенту, Північна Корея ліквідувала ключові урядові організації, відповідальні за дипломатичні відносини з Південною Кореєю.

У заяві Верховних народних зборів йдеться про те, що дві Кореї зараз перебувають у "гострій конфронтації" і що "було б серйозною помилкою з боку Півночі розглядати Південь як партнера в дипломатії".

Він закликав асамблею переписати конституцію КНДР на наступному засіданні, щоб визначити Південну Корею як "ворожу країну №1".

Протягом 5 та 6 січня 2024 року КНДР випустила в бік Південної Кореї близько 300 артилерійських снарядів. У Сеулі назвали це провокацією та закликали Пхеньян припинити подібні дії.

10 січня Кім відвідав головні військові заводи країни, де зробив кілька заяв у бік Південної Кореї. Зокрема він назвав її "головним ворогом" і пригрозив "перетворити на попіл".

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