Експертиза підтвердила. Росія вдарила по Харкову ракетою від КНДР – генпрокурор

Костін: Результати попередньої експертизи підтверджують, що випущена РФ 2 січня по Харкову ракета розроблена Північною Кореєю

Андрій Костін (Фото - скриншот з відео)

Прокуратура отримала докази того, що Росія 2 січня під час обстрілу Харкова застосувала ракети розробки Північної Кореї. Про це в ефірі Суспільного сказав голова Офісу генпрокурора Андрій Костін.

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Костін підтвердив, що прокуратура отримала перші докази застосування армією РФ ракет, які виробляються у Північній Кореї.

"Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня центральною частиною Харкова ракета є ракетою малої дальності, розробленої Північною Кореєю", – сказав генпрокурор.

2 січня 2024 року Росія провела масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови та постраждалих.

4 січня у Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з вироблених Північною Кореєю.

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