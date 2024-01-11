Экспертиза подтвердила. Россия ударила по Харькову ракетой от КНДР – генпрокурор

Костин: Результаты предварительной экспертизы подтверждают, что выпущенная РФ 2 января по Харькову ракета разработана Северной Кореей

Андрей Костин (Фото - скриншот из видео)

Прокуратура получила доказательства того, что Россия 2 января при обстреле Харькова применила ракеты разработки Северной Кореи. Об этом в эфире Суспильного сказал глава Офиса генпрокурора Андрей Костин.

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Костин подтвердил, что прокуратура получила первые доказательства применения армией РФ ракет, которые производятся в Северной Корее.

"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", – сказал генпрокурор.

2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки и пострадавших.

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из производимых Северной Кореей.

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