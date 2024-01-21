Буданов: Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї до Росії

Очільник ГУР МО Буданов заявив, що Росія завжди вважала "приниженням гідності" необхідність звертатися по військову допомогу

Кирило Буданов (Фото: EPA)

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що наразі Північна Корея є найбільшим постачальником зброї для Росії. В інтерв'ю Financial Times він також зауважив, що Росія завжди "вважала приниженням" необхідність звертатися по військову допомогу до таких країн, як КНДР.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Буданова, Північна Корея передала Росії "значну кількість" артилерійських боєприпасів, що, за його словами, "дозволило РФ трохи видихнути".

Також очільник ГУР МО звернув увагу на те, що "без допомоги [Північної Кореї] ситуація була б катастрофічною".

"Це завжди вважалося нижче їхньої гідності, це приниження", – сказав Буданов про необхідність Росії звертатися за військовою допомогою до таких країн, як Північна Корея.

Читайте також: Синєгубов про ймовірний обстріл Харкова ракетами КНДР: Не хочу називати виробника, однак це можливо

2 січня 2024 року Росія провела масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови та постраждалих.

4 січня в Білому домі підтвердили, що РФ отримала балістику від КНДР і застосувала її під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня.

6 січня спікер прокуратури Харківської області Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з Північної Кореї.

19 січня старший директор Ради з нацбезпеки Білого дому з контролю над озброєннями Вадді заявив, що характер загрози з боку КНДР у найближчі десятиліття може "різко змінитися" через її співпрацю з Росією.

20 січня Буданов заявив, що не впевнений, що Північна Корея допоможе росіянам відновлювати втрати.

Читайте також: Буданов повторив заклик до мобілізації: Без цього не обійтися