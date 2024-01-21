Буданов: Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия в Россию

Глава ГУР МО Буданов заявил, что Россия всегда считала "унижением достоинства" необходимость обращаться за военной помощью

Кирилл Буданов (Фото: EPA)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что в настоящее время Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для России. В интервью Financial Times он также отметил, что РФ всегда "считала унижением" необходимость обращаться за военной помощью в такие страны, как КНДР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Буданова, Северная Корея передала России "значительное количество" артиллерийских боеприпасов, что, по его словам, "позволило РФ немного выдохнуть".

Также глава ГУР МО обратил внимание на то, что "без помощи [Северной Кореи] ситуация была бы катастрофической".

"Это всегда считалось ниже их достоинства, это унижение", – сказал Буданов о необходимости России обращаться за военной помощью к таким странам, как Северная Корея.

Читайте также: Синегубов об обстреле Харькова ракетами КНДР: Не хочу называть страну, но это возможно

2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки и пострадавших.

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из Северной Кореи.

19 января старший директор Совета по нацбезопасности Белого дома по контролю над вооружениями Вадди заявил, что характер угрозы со стороны КНДР в ближайшие десятилетия может "резко измениться" из-за его сотрудничества с Россией.

20 января Буданов заявил, что не уверен, что Северная Корея поможет россиянам восстанавливать потери.

Читайте также: Буданов повторил призыв к мобилизации: Без этого не обойтись