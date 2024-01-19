Північна Корея випробувала підводну систему ядерної зброї Haeil-5-23. Знову погрожує США

У КНДР почали погрожувати США та Південній Кореї, а також заявили про "безрозсудну військову конфронтаційну істерію ворогів"

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Північна Корея провела випробування підводної системи Haeil-5-23, яка переносить ядерну зброю. Про це повідомила пропагандистське агенство KCNA.

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У КНДР заявили, що випробування було проведено в Японському морі.

Там називають це відповіддю на спільні військові навчання США та Південної Кореї.

Жителі півночі сказали, що "стримуватимуть ворожі військові маневри" США та їхніх союзників.

Пхеньян традиційно засудив США за "безрозсудні дії" та попередив Вашингтон про "катастрофічні наслідки".

"Збройні сили вселяють жах відповідальним, швидким і сміливим застосуванням своїх засобів стримування і твердо захистять безпеку держави, використовуючи величезну силу, ніколи не зазнаючи безрозсудної військової конфронтаційної істерії ворогів", – сказано у повідомленні пропаганди КНДР.

Раніше Кім заявив, що необхідно змінити Конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства та установи, які відповідають за діалог із Сеулом.

Протягом 5 та 6 січня 2024 року КНДР випустила у бік Південної Кореї близько 300 артилерійських снарядів. У Сеулі назвали це провокацією та закликали Пхеньян припинити подібні дії.

10 січня Кім відвідав головні військові заводи країни, де зробив кілька заяв у бік Південної Кореї. Зокрема, він назвав її "головним ворогом" і пригрозив "перетворити на попіл".

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