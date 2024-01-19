Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия Haeil-5-23. Снова угрожает США

В КНДР начали угрожать США и Южной Корее, а также заявили о "безрассудной военной конфронтационной истерии врагов"

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северная Корея провела испытание подводной системы Haeil-5-23, которая переносит ядерное оружие. Об этом сообщило пропагандистское агентство KCNA.

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В КНДР заявили, что испытания были проведены в Японском море.

Там называют это ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи.

Северяне сказали, что будут "сдерживать враждебные военные маневры" США и их союзников.

Пхеньян традиционно осудил США за "безрассудные действия" и предупредил Вашингтон о "катастрофических последствиях".

"Вооруженные силы вселят ужас ответственным, быстрым и смелым применением своих средств сдерживания и твердо защитят безопасность государства, используя огромную силу, никогда не терпя безрассудной военной конфронтационной истерии врагов", — сказано в сообщении пропаганды КНДР.

Ранее Ким заявил, что необходимо изменить Конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "вражескую страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, ответственные за диалог с Сеулом.

В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.

10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".

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