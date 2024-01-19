Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия Haeil-5-23. Снова угрожает США
Северная Корея провела испытание подводной системы Haeil-5-23, которая переносит ядерное оружие. Об этом сообщило пропагандистское агентство KCNA.
В КНДР заявили, что испытания были проведены в Японском море.
Там называют это ответом на совместные военные учения США и Южной Кореи.
Северяне сказали, что будут "сдерживать враждебные военные маневры" США и их союзников.
Пхеньян традиционно осудил США за "безрассудные действия" и предупредил Вашингтон о "катастрофических последствиях".
"Вооруженные силы вселят ужас ответственным, быстрым и смелым применением своих средств сдерживания и твердо защитят безопасность государства, используя огромную силу, никогда не терпя безрассудной военной конфронтационной истерии врагов", — сказано в сообщении пропаганды КНДР.
- Ранее Ким заявил, что необходимо изменить Конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "вражескую страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, ответственные за диалог с Сеулом.
- В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.
- 10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".
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