Британия зафиксировала, как российские суда загружаются в Северной Корее – The Guardian

Британия отослала экспертам ООН снимки поставок КНДР в РФ, где видно, как три российских корабля загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин

Обломки иностранной ракеты, которой ударили по Харькову 2 января 2024 года (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Министерство обороны Великобритании предоставило группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузов, поставляемых в Россию. The Guardian со ссылкой на неопубликованный доклад британской разведки публикует их. Издание Bloomberg опубликовало расследование по оружию и допустило, что таким образом КНДР тестирует его в Украине.

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The Guardian публикует снимки из доклада, сделанные с сентября по декабрь 2023 года.

Фото: The Guardian

Там видны три российских корабля: "Майя", "Ангара" и "Мария". Они загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин. Далее суда следуют транзитом в российские порты на Дальнем Востоке. Издание отметило, что все эти корабли с 2022 года под санкциями США за их связь с Министерством обороны России.

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The Guardin отметило, что отчет, вместе с другими доказательствами из США и других стран, был предоставлен группе экспертов ООН по вопросам северокорейского распространения, которая, как ожидается, в феврале 2024 года объявит свой собственный первый отчет о поставках боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

"Применение Россией северокорейского оружия в Украине является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Это подрывает международные усилия, направленные на предотвращение распространения ядерного оружия, и разоблачает, насколько отчаянной стала Россия в своем неудачном вторжении", – заявили в ООН.

В Bloomberg заявили, что, вероятно, Северная Корея захотела испытать свой новый арсенал баллистических ракет в условиях реальных боевых действий. Издание отметило, что еще одна причина поставок оружия в Россию – экономическая. Пхеньян страдает от международных санкций, и прибыль от продажи ракет Москве важна для страны.

2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки и пострадавших.

4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из Северной Кореи.

19 января старший директор Совета по нацбезопасности Белого дома по контролю над вооружениями Вадди заявил, что характер угрозы со стороны КНДР в ближайшие десятилетия может "резко измениться" из-за его сотрудничества с Россией.

21 января глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для России.

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