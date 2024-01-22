Британия зафиксировала, как российские суда загружаются в Северной Корее – The Guardian
Министерство обороны Великобритании предоставило группе экспертов ООН спутниковые фотографии северокорейских грузов, поставляемых в Россию. The Guardian со ссылкой на неопубликованный доклад британской разведки публикует их. Издание Bloomberg опубликовало расследование по оружию и допустило, что таким образом КНДР тестирует его в Украине.
The Guardian публикует снимки из доклада, сделанные с сентября по декабрь 2023 года.
Там видны три российских корабля: "Майя", "Ангара" и "Мария". Они загружают контейнеры в северокорейском порту Наджин. Далее суда следуют транзитом в российские порты на Дальнем Востоке. Издание отметило, что все эти корабли с 2022 года под санкциями США за их связь с Министерством обороны России.
Читайте также: Синегубов о предполагаемом обстреле Харькова ракетами КНДР: Не хочу называть производителя, однако это возможно
The Guardin отметило, что отчет, вместе с другими доказательствами из США и других стран, был предоставлен группе экспертов ООН по вопросам северокорейского распространения, которая, как ожидается, в феврале 2024 года объявит свой собственный первый отчет о поставках боеприпасов из Северной Кореи в Россию.
"Применение Россией северокорейского оружия в Украине является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН. Это подрывает международные усилия, направленные на предотвращение распространения ядерного оружия, и разоблачает, насколько отчаянной стала Россия в своем неудачном вторжении", – заявили в ООН.
В Bloomberg заявили, что, вероятно, Северная Корея захотела испытать свой новый арсенал баллистических ракет в условиях реальных боевых действий. Издание отметило, что еще одна причина поставок оружия в Россию – экономическая. Пхеньян страдает от международных санкций, и прибыль от продажи ракет Москве важна для страны.
- 2 января 2024 года Россия провела массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки и пострадавших.
- 4 января в Белом доме подтвердили, что РФ получила баллистику от КНДР и применила ее во время атак по Украине 29 декабря и 2 января.
- 6 января спикер прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из Северной Кореи.
- 19 января старший директор Совета по нацбезопасности Белого дома по контролю над вооружениями Вадди заявил, что характер угрозы со стороны КНДР в ближайшие десятилетия может "резко измениться" из-за его сотрудничества с Россией.
- 21 января глава ГУР Буданов заявил, что в настоящее время Северная Корея является крупнейшим поставщиком оружия для России.
Читайте также: Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия Haeil-5-23. Снова угрожает США