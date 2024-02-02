"Иран, Китай и КНДР выжидают". Шаппс о том, почему Украина должна победить Россию

По мнению главы британского Минобороны, если Украина падет, другие диктаторские режимы могут напасть на демократические страны

Грант Шаппс (Фото: ЕРА/Andy Rain)

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил в интервью The Telegraph, что западные союзники должны помочь Украине победить Россию, иначе существует риск, что другие диктатуры активизируются по всему миру. По его словам, речь идет о Китае, Северной Корее и Иране.

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Шаппс подчеркнул, что режимы, которые не верят в демократию, наблюдают "за войной России в Украине и могут начать атаковать западные государства, если решат, что у тех "истощился запас прочности.

По его словам, Запад должен "очень, очень четко осознать, что это экзистенциальная проблема" и речь идет не только об Украине.

"Все смотрят – иранцы смотрят. Неужели у нас просто иссякнут силы, лопнет терпение и мы просто уйдем? Китай будет наблюдать в Индо-Тихоокеанском регионе, Северная Корея будет наблюдать. Для наших собственных национальных интересов, и, безусловно, для западного цивилизационного мира жизненно важно, чтобы Украина была успешной в своей собственной стране", – отметил британский министр.

22 января 2024 года министерство обороны Великобритании предоставило группе экспертов ООН спутниковые фото северокорейских грузов, поставляемых в Россию.

24 января Шаппс заявил, что Россия увеличивает расходы на войну и западные союзники должны помочь тому, чтобы 2024 год стал в хорошем смысле определяющим для Украины и мира.

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