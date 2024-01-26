США хочуть повернути ядерну зброю до Британії через загрозу з боку Росії – The Telegraph

США вивели ядерні ракети з Британії в 2008 році, вважаючи, що загроза холодної війни з боку Москви зменшилася

Ядерна зброя (Фото: Depositphotos)

Сполучені Штати вперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії через зростання загрози з боку Росії. Про це повідомило британське видання The Telegraph, посилаючись на відповідні документи Пентагону, які є у розпорядженні журналістів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини



За даними видання, контракти на закупівлю для нового об’єкта RAF Lakenheath (станція Королівських Військово-повітряних сил) поблизу села Лейкенхіт у Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити на авіабазі ядерні боєголовки, які втричі перевищують потужність бомб, які скидали на Хіросіму.

США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році, вважаючи, що загроза холодної війни з боку Москви зменшилася.

25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі – нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

18 жовтня нелегітимна Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

США переосмислюють ядерний потенціал та готуються стримувати конфлікти в Європі та Азії, і все це – через Китай та Росію. Детальніше – в матеріалі LIGA.net.

Читайте також: Ядерне роззброєння України. Кравчук жалівся Клінтону на націоналістів – документ