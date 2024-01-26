США хочуть повернути ядерну зброю до Британії через загрозу з боку Росії – The Telegraph
Сполучені Штати вперше за 15 років планують розмістити ядерну зброю у Великій Британії через зростання загрози з боку Росії. Про це повідомило британське видання The Telegraph, посилаючись на відповідні документи Пентагону, які є у розпорядженні журналістів.
За даними видання, контракти на закупівлю для нового об’єкта RAF Lakenheath (станція Королівських Військово-повітряних сил) поблизу села Лейкенхіт у Саффолку підтверджують, що США мають намір розмістити на авіабазі ядерні боєголовки, які втричі перевищують потужність бомб, які скидали на Хіросіму.
США вивели ядерні ракети з Британії у 2008 році, вважаючи, що загроза холодної війни з боку Москви зменшилася.
- 25 березня 2023 року Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі – нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- 18 жовтня нелегітимна Держдума РФ відкликала ратифікацію договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
- США переосмислюють ядерний потенціал та готуються стримувати конфлікти в Європі та Азії, і все це – через Китай та Росію. Детальніше – в матеріалі LIGA.net.
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