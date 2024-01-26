Ядерне роззброєння України. Кравчук жалівся Клінтону на націоналістів – документ

Білл Клінтон та Леонід Кравчук (Фото: AP)

Перший президент Леонід Кравчук заявив американському колезі Біллу Клінтону у 1994 році, що "альтернативи ядерному роззброєнню немає", і пожалівся на українських націоналістів, які "протистоять" йому в цьому питанні. Про це свідчать розсекречені документи уряду США, оприлюднені в четвер американською громадською дослідницькою організацією National Security Archive при столичному Університеті імені Вашингтона.

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"У нас є націоналісти, які протистоять президенту з питань ядерної зброї. Їх небагато, але їм не можна давати можливості розширюватися. Вони готові на необдумані дії. Вони спекулюють на ситуації та погіршують її", – сказав Кравчук в аеропорту Бориспіль, свідчать документи.

14 січня 1994 року лідери України, США та Росії підписали спільну заяву про наміри вивезти з України всю ядерну зброю. Будапештський меморандум ("Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї") уклали через 11 місяців, 5 грудня 1994 року. За цим документом Україна мала ліквідувати всю ядерну зброю на своїй території. Водночас США, Росія й Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет і наявні кордони України, а також стверджувалося, що "ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України". Також усі країни сказали, що проводитимуть "консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань".

У розсекречених документах йдеться, що Кравчук "прийняв політичне рішення щодо ядерної проблеми, керуючись турботою про майбутнє України".

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25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі нібито у відповідь на плани Великої Британії постачити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters. Пізніше, 14 червня, Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

20 січня 2024 року диктатор Білорусі заявив, що отримав від РФ ядерні ракети для комплексу "Іскандер". Народний депутат від Слуги народу Чернєв тоді заявив, що це може свідчити про можливий намір Москви атакувати Польщу та Литву в майбутньому.

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