Лукашенко заявив, що отримав ядерні ракети. Нардеп: Росія може атакувати Польщу та Литву

Чернєв заявив, що Лукашенко хоче захистити Білорусь від ударів у відповідь з боку НАТО у разі агресії РФ проти Литви та Польщі

Олександр Лукашенко (Фото: EPA)

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що отримав від РФ ядерні ракети для комплексу "Іскандер". Народний депутат від Слуги народу Єгор Чернев вважає, що це може свідчити про можливий намір Москви атакувати Польщу та Литву в майбутньому.

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За його словами, Білорусь накачують ядерною зброєю, щоб захистити її від ударів у відповідь НАТО після початку російської агресії з білоруської території проти Литви та Польщі.

"На практиці це може виглядати так само, як при вторгненні в Україну з території Білорусі. Лукашенко заявить, що його армія участі у війні не бере, агресію не здійснює, це всі росіяни, а тому якщо хтось атакує його територію – отримає у відповідь удар. Цього разу ядерний. У цій схемі простежується явний розрахунок на те, що переляканий Захід це проковтне і погодиться воювати на своїй території", – заявив Чернєв.

Він зазначив, що при цьому росіянам не потрібні величезні ресурси для такого вторгнення, оскільки в умовах війни малими піхотними групами західним арміям буде важко.

Парламентар написав, що мета РФ за такого сценарію — завдати якомога більших втрат західним арміям, щоб зламати дух їхніх громадян і змусити до переговорів на своїх умовах щодо нової системи безпеки в Європі без США та відмови від підтримки України.

"Дуже хотілося б помилитися у своїх прогнозах, але все говорить про те, що ми рухаємося до розширення кордонів війни. Про це говорять і наші партнери, і росіяни. Так буває, коли замість того, щоб надати Україні все, що потрібно для перемоги, довгими місяцями вигадують причини, чому нам не можна давати той чи інший вид озброєння. І особливо прикро, що під ударом цього разу можуть опинитися наші найближчі друзі та союзники – Польща та Литва", – наголосив нардеп.

Політик вважає, що Росія все одно зазнає поразки, оскільки її ресурси не дозволять вести довгу війну на кількох фронтах, але багатьох жертв можна уникнути, якщо почати підтримувати Україну сильніше.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

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