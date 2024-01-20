Лукашенко заявил, что получил ядерные ракеты. Нардеп: РФ может атаковать Польшу и Литву

Чернев заявил, что Лукашенко хочет защитить Беларусь от ответных ударов со стороны НАТО в случае агрессии РФ против Литвы и Польши

Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил от РФ ядерные ракеты для комплекса "Искандер". Народный депутат от Слуги народа Егор Чернев считает, что это может свидетельствовать о возможном намерении Москвы атаковать Польшу и Литву в будущем.

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По его словам, Беларусь накачивают ядерным оружием, чтобы защитить ее от ответных ударов НАТО после начала российской агрессии с белорусской территории против Литвы и Польши.

"На практике это может выглядеть так же, как при вторжении в Украину с территории Беларуси. Лукашенко заявит, что его армия участия в войне не принимает, агрессию не осуществляет, это все россияне, а потому если кто-то атакует его территорию – получит ответный удар. На этот раз ядерный. В этой схеме прослеживается явный расчет на то, что испуганный Запад это проглотит и согласится воевать на своей территории", — заявил Чернев.

Он отметил, что при этом россиянам не нужны огромные ресурсы для такого вторжения, так как в условиях войны малыми пехотными группами западным армиям будет тяжело.

Парламентарий написал, что цель РФ при таком сценарии — нанести как можно большие потери западным армиям, чтобы сломить дух их граждан и принудить к переговорам на своих условиях о новой системе безопасности в Европе без США и отказе от поддержки Украины.

"Очень хотелось бы ошибиться в своих прогнозах, но все говорит о том, что мы двигаемся к расширению границ войны. Об этом говорят и наши партнеры, и россияне. Так бывает, когда вместо того, чтобы предоставить Украине все, что нужно для победы, долгими месяцами придумываются причины, почему нам нельзя давать тот или иной вид вооружения. И особенно досадно, что под ударом на этот раз могут оказаться наши ближайшие друзья и союзники – Польша и Литва", — подчеркнул нардеп.

Политик считает, что Россия все равно потерпит поражение, так как ее ресурсы не позволят вести долгую войну на нескольких фронтах, но многих жертв можно избежать, если начать поддерживать Украину сильнее.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

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