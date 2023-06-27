Министр обороны Беларуси принес на доклад к Лукашенко ядерную бомбу в чемоданчике

В Беларуси министр обороны этой страны Виктор Хренин принес на встречу с беларуским диктатором Александром Лукашенко чемоданчик с ядерной бомбой. Об этом сообщает беларуское государственное пропагандистское медиа Белта.

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Как сообщается, Хренин пришел на доклад к Лукашенко и преподнес ему "необычный сувенир" в чемоданчике.

Далее Белта приводит диалог Хренина и Лукашенко.

"Разрешите мне выполнить одну миссию", – начал Хренин.

"Бомбу привез?!" – удивился Лукашенко.

"Так точно. Разрешите вам вручить символично – первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе", – сказал Хренин.

"Так это старая. Современная по-другому смотрится", – сказал Лукашенко.

"Чтобы символично было, что это у нас все находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе", – сказал Хренин.

"Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически", – сказал Лукашенко.

25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.

14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

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