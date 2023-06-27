Міністр оборони Білорусі приніс на доповідь до Лукашенка ядерну бомбу у валізці

У Білорусі міністр оборони цієї країни Віктор Хрєнін приніс на зустріч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком валізку з ядерною бомбою. Про це повідомляє білоруське державне пропагандистське медіа Белта.

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Як повідомляється, Хрєнін прийшов на доповідь до Лукашенка і підніс йому "незвичайний сувенір" у валізці.

Далі Белта наводить діалог Хрєніна та Лукашенка.

"Дозвольте мені виконати одну місію", – почав Хрєнін.

"Бомбу привіз?!" – здивувався Лукашенко.

"Так точно. Дозвольте вам вручити символічно – першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі", – сказав Хрєнін.

"Так це стара. Сучасна по-іншому виглядає", – сказав Лукашенко.

"Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі", – сказав Хрєнін.

"Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно", – сказав Лукашенко.

25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великобританії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.

14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.

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