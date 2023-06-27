Міністр оборони Білорусі приніс на доповідь до Лукашенка ядерну бомбу у валізці
У Білорусі міністр оборони цієї країни Віктор Хрєнін приніс на зустріч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком валізку з ядерною бомбою. Про це повідомляє білоруське державне пропагандистське медіа Белта.
Як повідомляється, Хрєнін прийшов на доповідь до Лукашенка і підніс йому "незвичайний сувенір" у валізці.
Далі Белта наводить діалог Хрєніна та Лукашенка.
"Дозвольте мені виконати одну місію", – почав Хрєнін.
"Бомбу привіз?!" – здивувався Лукашенко.
"Так точно. Дозвольте вам вручити символічно – першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі", – сказав Хрєнін.
"Так це стара. Сучасна по-іншому виглядає", – сказав Лукашенко.
"Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі", – сказав Хрєнін.
"Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно", – сказав Лукашенко.
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