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Міністр оборони Білорусі приніс на доповідь до Лукашенка ядерну бомбу у валізці

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 15:18
Міністр оборони Білорусі приніс на доповідь до Лукашенка ядерну бомбу у валізці - Фото
Віктор Хрєнін (Фото: Белта)

У Білорусі міністр оборони цієї країни Віктор Хрєнін приніс на зустріч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком валізку з ядерною бомбою. Про це повідомляє білоруське державне пропагандистське медіа Белта.

Як повідомляється, Хрєнін прийшов на доповідь до Лукашенка і підніс йому "незвичайний сувенір" у валізці.

Далі Белта наводить діалог Хрєніна та Лукашенка.

"Дозвольте мені виконати одну місію", – почав Хрєнін. 

"Бомбу привіз?!" – здивувався Лукашенко. 

"Так точно. Дозвольте вам вручити символічно – першу ядерну бомбу, яку було винайдено 1949 року в Радянському Союзі", – сказав Хрєнін. 

"Так це стара. Сучасна по-іншому виглядає", – сказав Лукашенко. 

"Щоб символічно було, що це у нас все знаходиться. Це копія найпершої ядерної бомби, яка була винайдена у Радянському Союзі", – сказав Хрєнін. 

"Нехай наші вороги не думають, що ми тут символізмом займаємося або дуже радіємо з приводу ядерної зброї. Це просто символічно", – сказав Лукашенко.

  • 25 березня 2023 року російський диктатор Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великобританії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
  • 9 червня Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі у липні, коли будуть готові сховища для неї, писало Reuters.
  • 14 червня Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати першу тактичну ядерну зброю з Росії.
Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬОлександр лукашенкоядерна зброявіктор хрєнін
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