Ядерное разоружение Украины. Кравчук жаловался Клинтону на националистов – документ

Билл Клинтон и Леонид Кравчук (Фото: AP)

Первый президент Леонид Кравчук заявил американскому коллеге Биллу Клинтону в 1994 году, что "альтернативы ядерному разоружению нет", и посетовал на украинских националистов, которые "противостоят" ему в этом вопросе. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные американской общественной исследовательской организацией National Security Archive при столичном Университете имени Вашингтона.

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"У нас есть националисты, которые противостоят президенту в вопросе ядерного оружия. Их немного, но им нельзя давать возможности расширяться. Они готовы на необдуманные действия. Они спекулируют на ситуации и ухудшают ее", – сказал Кравчук в аэропорту Борисполь, свидетельствуют документы.

14 января 1994 года лидеры Украины, США и России подписали совместное заявление о намерениях вывезти из Украины все ядерное оружие. Будапештский меморандум ("Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия") был заключен через 11 месяцев, 5 декабря 1994 года. Согласно этому документу Украина должна была ликвидировать все ядерное оружие на своей территории. В то же время США, Россия и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также утверждалось, что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины". Также все страны сказали, что будут проводить "консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах".

В рассекреченных документах говорится, что Кравчук "принял политическое решение по ядерной проблеме, руководствуясь заботой о будущем Украины".

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25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters. Позже, 14 июня, Лукашенко заявил, что Белоруссия начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.

20 января 2024 года диктатор Беларуси заявил, что получил от РФ ядерные ракеты для комплекса "Искандер". Народный депутат от Слуги народа Чернев тогда заявил, что это может свидетельствовать о возможном намерении Москвы атаковать Польшу и Литву в будущем.

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