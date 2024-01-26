Ядерное разоружение Украины. Кравчук жаловался Клинтону на националистов – документ
Первый президент Леонид Кравчук заявил американскому коллеге Биллу Клинтону в 1994 году, что "альтернативы ядерному разоружению нет", и посетовал на украинских националистов, которые "противостоят" ему в этом вопросе. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы правительства США, обнародованные американской общественной исследовательской организацией National Security Archive при столичном Университете имени Вашингтона.
"У нас есть националисты, которые противостоят президенту в вопросе ядерного оружия. Их немного, но им нельзя давать возможности расширяться. Они готовы на необдуманные действия. Они спекулируют на ситуации и ухудшают ее", – сказал Кравчук в аэропорту Борисполь, свидетельствуют документы.
14 января 1994 года лидеры Украины, США и России подписали совместное заявление о намерениях вывезти из Украины все ядерное оружие. Будапештский меморандум ("Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия") был заключен через 11 месяцев, 5 декабря 1994 года. Согласно этому документу Украина должна была ликвидировать все ядерное оружие на своей территории. В то же время США, Россия и Великобритания обязались уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также утверждалось, что "никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины". Также все страны сказали, что будут проводить "консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах".
В рассекреченных документах говорится, что Кравчук "принял политическое решение по ядерной проблеме, руководствуясь заботой о будущем Украины".
- 25 марта 2023 года российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters. Позже, 14 июня, Лукашенко заявил, что Белоруссия начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.
- 20 января 2024 года диктатор Беларуси заявил, что получил от РФ ядерные ракеты для комплекса "Искандер". Народный депутат от Слуги народа Чернев тогда заявил, что это может свидетельствовать о возможном намерении Москвы атаковать Польшу и Литву в будущем.
Читайте также: Кулеба: Украина серьезно относится к ядерному мышлению США, однако стала жертвой в 1994-м