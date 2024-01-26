США хотят вернуть ядерное оружие в Британию из-за угрозы со стороны России – The Telegraph

США вывели ядерные ракеты из Британии в 2008 году, полагая, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась

Ядерное оружие (Фото: Depositphotos)

Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за растущей угрозы со стороны России. Об этом сообщило британское издание The Telegraph, ссылаясь на соответствующие документы Пентагона, которые есть в распоряжении журналистов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, контракты на закупку для нового объекта RAF Lakenheath (станция Королевских Военно-воздушных сил) вблизи села Лейкенхит в Суффолке подтверждают, что США намерены разместить на авиабазе ядерные боеголовки, втрое превышающие мощность бомб, которые сбрасывали на Хиросиму.

США вывели ядерные ракеты из Британии в 2008 году, полагая, что угроза холодной войны со стороны Москвы снизилась.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – якобы в ответ на планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

18 октября нелегитимная Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

США переосмысливают ядерный потенциал и готовятся сдерживать конфликты в Европе и Азии, и все это – из-за Китая и России. Детальнее – в материале LIGA.net.

Читайте также: Ядерное разоружение Украины. Кравчук жаловался Клинтону на националистов – документ