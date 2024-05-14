Шольц: На саммите мира в Швейцарии не будут обсуждать завершение войны в Украине

Канцлер Германии заявил, что на мероприятии будут подняты другие вопросы: экспорт зерна, вопросы обмена пленными и т.п.

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

На предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится летом, не будут обсуждать окончание войны. Об этом в комментарии журналу Stern заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает n-tv.

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"Мы не будем вести там переговоры об окончании войны. В лучшем случае это будет начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", – рассказал он.

По словам немецкого лидера, в Швейцарии речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорте зерна, вопросе обмена пленными и необходимом запрете на использование ядерного оружия.

Шольц добавил, что "так или иначе, все эти темы пока на этапе зарождения".

В апреле президент Владимир Зеленский заявил, что летом 2024 года может начаться "путь к справедливому миру". Он подчеркнул, что вместе с союзниками Украина работает над тем, чтобы июньский саммит мира в Швейцарии "действительно был глобальным".

Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. По данным Bloomberg, на саммит по урегулированию войны будут приглашены от 80 до 100 государств. Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и имеет план, как это сделать.

Руководитель ОП Ермак сообщил, что Украина сделает все для присутствия Китая на саммите мира. Однако Пекин хочет, чтобы там была и РФ, тогда как отсутствие России является принципиальным для Украины.

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