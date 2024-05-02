Ермак: Мы сделаем все, чтобы Китай был на мирном саммите. Отсутствие РФ – принципиальное
Отсутствие России на международном саммите в Швейцарии летом 2024 года является принципиальным для Украины, однако делается все для того, чтобы присутствовал Китай. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.
Отвечая на вопрос, следует ли ожидать представителя КНР на мирном саммите на фоне того, что официальный Пекин выступал за то, чтобы привлечь к мероприятию РФ, Ермак подчеркнул, что отсутствие России на международном саммите является принципиальной позицией Украины.
"Мы все делаем для того, чтобы Китай был. Китай очень важен. Постоянно ведутся на разных уровнях с участием наших партнеров консультации. Мы сделаем все для того, чтобы Китай присутствовал", – сказал Ермак.
Он отметил, что для Украины важно привлечь к саммиту как можно больше стран.
- 16 апреля Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но только при участии в ней России.
- Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. По данным Bloomberg, на саммит по урегулированию войны будут приглашены от 80 до 100 государств.
- 24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и имеет план, как это сделать.
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