Ермак: Мы сделаем все, чтобы Китай был на мирном саммите. Отсутствие РФ – принципиальное

Официальный Пекин выступает за то, чтобы на саммите присутствовала и страна-агрессор

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Отсутствие России на международном саммите в Швейцарии летом 2024 года является принципиальным для Украины, однако делается все для того, чтобы присутствовал Китай. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать представителя КНР на мирном саммите на фоне того, что официальный Пекин выступал за то, чтобы привлечь к мероприятию РФ, Ермак подчеркнул, что отсутствие России на международном саммите является принципиальной позицией Украины.

"Мы все делаем для того, чтобы Китай был. Китай очень важен. Постоянно ведутся на разных уровнях с участием наших партнеров консультации. Мы сделаем все для того, чтобы Китай присутствовал", – сказал Ермак.

Он отметил, что для Украины важно привлечь к саммиту как можно больше стран.

Читайте также: Кулеба об участии России в Глобальном саммите мира: Нет смысла сажать за стол переговоров