Єрмак: Ми зробимо все, щоб Китай був на мирному саміті. Відсутність РФ – принципова

Офіційний Пекін виступає за те, щоб на саміті була присутня і країна-агресорка

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Відсутність Росії на міжнародному саміті у Швейцарії влітку 2024 року є принциповим для України, проте робиться все для того, щоб був присутній Китай. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

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Відповідаючи на запитання, чи слід очікувати на представника КНР на мирному саміті на тлі того, що офіційний Пекін виступав за те, щоб залучити до заходу РФ, Єрмак наголосив, що відсутність Росії на міжнародному саміті є принциповою позицією України.

"Ми все робимо для того, щоб Китай був. Китай дуже важливий. Постійно ведуться на різних рівнях за участю наших партнерів консультації. Ми зробимо все для того, щоб Китай був присутнім", – сказав Єрмак.

Він зазначив, що для України важливо залучити до саміту якомога більшу кількість країн.

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