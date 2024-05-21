Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на саміті миру у Швейцарії
Трьома головними пунктами, які розглядатимуться на саміту миру у Швейцарії 15-16 червня, стануть питання, пов'язані з енергетикою, харчовою безпекою, вільним судноплавством та звільненням полонених. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському інформагентству Reuters.
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Відповідаючи на запитання щодо результатів, на які очікує Україна після саміту миру у Швейцарії, Зеленський зазначив, що головною метою для держави на зустрічі є політичний тиск на Росію.
"Залучення всіх країн – це не просто політика, це політичний вплив на них [на Росію] і тиск", – сказав він.
Президент розповів, що порядок денний саміту розроблений на основі української формули миру і містить три пункти. Серед них, зокрема, є питання енергетичної та харчової безпеки, вільного судноплавства в Чорному й Азовському морях, обмін військовополоненими "всіх на всіх" та повернення вкрадених українських дітей із території РФ.
В енергетичному питанні, як підкреслив глава держави, Україну цікавить ядерна безпека.
Зеленський пояснив, що за всіма основними пунктами, які розглядатимуться на зустрічі у Швейцарії, розроблять покроковий план для їх втілення. Готові документи потім передадуть росіянам, використовуючи для цього різноманітні майданчики.
"Ми зі свого боку спробуємо це зробити, а тоді вже Росії прийдеться якимось чином відповідати більшості світу", – додав він.
- 24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.
- 4 травня в Офісі президента повідомили, що переговорну позицію після заходу у Швейцарії передадуть Росії.
- 14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на саміті миру не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.
- Станом на 15 травня 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у саміті миру.
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