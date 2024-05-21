Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на саміті миру у Швейцарії

Володимир Зеленський зазначив, що основною метою саміту миру є здійснення політичного тиску на Росію

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Трьома головними пунктами, які розглядатимуться на саміту миру у Швейцарії 15-16 червня, стануть питання, пов'язані з енергетикою, харчовою безпекою, вільним судноплавством та звільненням полонених. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському інформагентству Reuters.

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Відповідаючи на запитання щодо результатів, на які очікує Україна після саміту миру у Швейцарії, Зеленський зазначив, що головною метою для держави на зустрічі є політичний тиск на Росію.

"Залучення всіх країн – це не просто політика, це політичний вплив на них [на Росію] і тиск", – сказав він.

Президент розповів, що порядок денний саміту розроблений на основі української формули миру і містить три пункти. Серед них, зокрема, є питання енергетичної та харчової безпеки, вільного судноплавства в Чорному й Азовському морях, обмін військовополоненими "всіх на всіх" та повернення вкрадених українських дітей із території РФ.

В енергетичному питанні, як підкреслив глава держави, Україну цікавить ядерна безпека.

Зеленський пояснив, що за всіма основними пунктами, які розглядатимуться на зустрічі у Швейцарії, розроблять покроковий план для їх втілення. Готові документи потім передадуть росіянам, використовуючи для цього різноманітні майданчики.

"Ми зі свого боку спробуємо це зробити, а тоді вже Росії прийдеться якимось чином відповідати більшості світу", – додав він.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

4 травня в Офісі президента повідомили, що переговорну позицію після заходу у Швейцарії передадуть Росії.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на саміті миру не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

Станом на 15 травня 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у саміті миру.

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