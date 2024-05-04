Переговорну позицію після саміту миру передадуть Росії – Офіс президента

Сергій Никифоров (Фото: Офіс президента)

Країни, які візьмуть участь в Глобальному саміті миру, що відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Про це повідомило видання Deutsche Welle з посиланням на речника президента Сергія Никифорова.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

"Україна та Швейцарія організовують саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру", – сказав Никифоров, коментуючи слова заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадима Скібіцького щодо перемовин з РФ.

2 травня Скібіцький в інтерв’ю виданню The Economist заявив, що не бачить можливості для України виграти війну на полі бою. За його словами, навіть якби Сили оборони змогли відкинути російські сили до міжнародно визнаних кордонів України, це б не припинило війну.

Скібіцький зазначив, що такі війни можуть закінчитися лише договорами. Наразі сторони борються за "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. Але змістовні перемовини, як сказав представник ГУР, можуть початися не раніше, ніж у другій половині 2025 року.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

8 квітня видання Bloomberg повідомило, що на саміт з врегулювання війни в Україні запросять від 80 до 100 держав.

10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. Росія не братиме в ньому участі.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

2 травня президент підтвердив, що саміт миру пройде 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток.

Читайте також: Росія повинна взяти участь у Глобальному саміті миру, але не цьогоріч – МЗС Швейцарії