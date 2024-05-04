Переговорную позицию после саммита мира передадут России – Офис президента

Сергей Никифоров (Фото: Офис президента)

Страны, которые примут участие в Глобальном саммите мира 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее России. Об этом сообщило издание Deutsche Welle со ссылкой на представителя президента Сергея Никифорова.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

"Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором уважающие международное право и устав ООН страны мира должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру", – сказал Никифоров, комментируя слова заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадима Скибицкого по поводу переговоров с РФ.

2 мая Скибицкий в интервью The Economist заявил, что не видит возможности для Украины выиграть войну на поле боя. По его словам, даже если бы Силы обороны смогли отбросить российские силы на международно признанные границы Украины, это бы не прекратило войну.

Скибицкий отметил, что такие войны могут закончиться только договорами. В настоящее время стороны борются за "самую выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. Но содержательные переговоры, как сказал представитель ГУР, могут начаться не раньше второй половины 2025 года.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

8 апреля издание Bloomberg сообщило, что на саммит по урегулированию войны в Украине пригласят от 80 до 100 государств.

10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. Россия не будет в нем участвовать.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и планирует, как это сделать.

2 мая президент подтвердил, что саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток.

Читайте также: Россия должна принять участие в Глобальном саммите мира, но не в этом году – МИД Швейцарии