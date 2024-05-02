Россия должна принять участие в Глобальном саммите мира, но не в этом году – МИД Швейцарии

Президент Зеленский сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, рядом с городом Люцерн

Президент Зеленский принял участие в Саммите мира в Тиране (Фото: EPA)

Россию в этом году не приглашали на предстоящий Глобальный саммит мира, но она должна будет принять участие в следующих заседаниях. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швейцарии.

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МИД Швейцарии отметил, что на Глобальный саммит мира было приглашено более 160 делегаций со всего мира, в то же время Россия на этом этапе не приглашена.

"Швейцария всегда проявляла открытость в отношении приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии призван начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", – отметили в МИД.

Заседание будет основываться на дискуссиях вокруг украинской "формулы мира" и других мирных предложениях. Цель саммита – вдохновить будущий мирный процесс. Для достижения последнего заседание намерено:

→ обеспечить платформу для диалога о путях достижения прочного мира в Украине;

→ способствовать общему пониманию возможной структуры для достижения этой цели;

→ совместно определить дорожную карту относительно того, как привлечь обе стороны к будущему мирному процессу.

2 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, рядом с городом Люцерн.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что садиться за стол переговоров с Россией нет смысла, поскольку от нее нельзя будет добиться добросовестных действий, а Глобальный саммит мира предусматривает коалицию стран, разделяющих общие принципы.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

8 апреля издание Bloomberg сообщило, что на саммит по урегулированию войны в Украине пригласят от 80 до 100 государств.

10 апреля Федеральный совет Швейцарии сообщил, что Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня. Россия не будет в нем участвовать.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и планирует, как это сделать.

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