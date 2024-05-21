Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на саммите мира в Швейцарии

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Тремя главными пунктами, которые будут рассматриваться на саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, станут вопросы, связанные с энергетикой, пищевой безопасностью, свободным судоходством и освобождением пленных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью британскому информагентству Reuters.

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Отвечая на вопрос о результатах, которых ожидает Украина после саммита мира в Швейцарии, Зеленский отметил, что главной целью для государства на встрече является политическое давление на Россию.

"Привлечение всех стран – это не просто политика, это политическое влияние на них [на Россию] и давление", – сказал он.

Президент рассказал, что повестка дня саммита разработана на основе украинской формулы мира и содержит три пункта. Среди них, в частности, вопросы энергетической и пищевой безопасности, свободного судоходства в Черном и Азовском морях, обмен военнопленными "всех на всех" и возвращение украденных украинских детей с территории РФ.

В энергетическом вопросе, как подчеркнул глава государства, Украину интересует ядерная безопасность.

Зеленский объяснил, что по всем основным пунктам, которые будут рассматриваться на встрече в Швейцарии, будет разработан пошаговый план для их воплощения. Готовые документы затем передадут россиянам, используя для этого различные площадки.

"Мы со своей стороны попытаемся это сделать, а тогда уже России придется каким-то образом соответствовать большинству мира", – добавил он.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать саммит мира и планирует, как это сделать.

4 мая в Офисе президента сообщили, что переговорную позицию после мероприятия в Швейцарии передадут России.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на саммите мира не будут обсуждать окончание войны в Украине.

По состоянию на 15 мая 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в саммите мира.

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