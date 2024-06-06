Шольц про Саміт миру: Далекі від мирних переговорів, поки Росія вірить, що зможе досягти цілей

Канцлер повідомив, що йдеться про залучення країн усього світу, щоб дати зрозуміти Росії, що міжнародне право і Статут ООН діють

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц применшив очікування від Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в середині червня. Він вважає, що не буде мирних переговорів. Його цитує Tagesschau.

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"Там не буде мирних переговорів. Ми все ще далекі від цього, поки Росія вірить, що зможе досягти своїх цілей на полі бою", – вважає він.

Шольц повідомив, що йдеться про залучення країн усього світу, щоб дати зрозуміти Росії, що міжнародне право і Статут ООН діють. Він підкреслив, що Москва повинна вивести свої війська з України.

"Бундесвер має бути посилений, а Україна повинна отримати допомогу. Але в тому, що громадяни турбуються про мир, немає нічого наївного або непристойного", – додав німецький канцлер.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру. 2 червня президент заявив, що вже 160 країн світу підтвердили свою участь у саміті.

Станом на 3 червня Угорщина ще не знала, чи приїде на Саміт миру. Сійярто аргументував відсутністю Росії.

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