Шольц: G7 не обсуждала требования Путина для мира в Украине, они несерьезны

Канцлер считает, что условия Путина направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от мирного саммита в Швейцарии.

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Лидеры Группы семи не обсуждали заявления российского диктатора Владимира Путина об условиях мира в Украине, они ведь несерьезны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает агентство Reuters .

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Канцлер считает, что условия Путина направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от мирного саммита в Швейцарии.

"Все знают, что это предложение не было серьезным, но имело отношение к мирной конференции в Швейцарии", – утверждает Шольц.

Представитель США в Совете Безопасности ООН Роберт Вуд обвинил Россию в попытке использовать Совбез ООН для того, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от Глобального саммита мира в Швейцарии.

14 июня российский диктатор на пропагандистской встрече с руководством МИД РФ заявил , что готов якобы немедленно прекратить огонь в Украине в случае выполнения нескольких условий.

Среди них: вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления в НАТО.

Министерство иностранных дел ответило на очередные манипулятивные заявления российского диктатора о якобы готовности Кремля к переговорам. В ведомстве считают, что такими высказываниями Россия хочет помешать участию лидеров стран мира в Саммите мира 15-16 июня.

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