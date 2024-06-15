В США считают – Россия хочет отвлечь от Саммита мира, используя Совбез ООН

Роберт Вуд (Фото: EPA)

Представитель США в Совете Безопасности ООН Роберт Вуд обвинил Россию в попытке использовать Совбез ООН для того, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от Глобального саммита мира в Швейцарии. Об этом он заявил сегодня на заседании.

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Делегация России в ООН созвала заседание Совета Безопасности на пятницу, 14 июня, чтобы обсудить "последствия поставки военной помощи Украине со стороны Запада".

Вуд утверждает – неудивительно, что Россия созвала встречу за день до прибытия десятков стран в Швейцарию на Саммит мира.

"Сегодняшнее заседание – это прозрачная попытка РФ отвлечь мир и обвинить в том, что происходит в Украине, кого угодно, но только не себя", – сказал он.

Представитель США акцентировал, что РФ хочет, чтобы мир поверил, что именно попытки Украины защитить себя являются настоящим препятствием для мира.

Дипломат отметил, что Россия пытается укрепить связи со странами, которые откровенно игнорируют международное право и Устав ООН.

Он акцентировал, что Россия, несмотря на резолюции Совбеза ООН незаконно получила от КНДР десятки баллистических ракет и более 11 000 контейнеров с боеприпасами. Также РФ углубила военные отношения с Ираном, закупая беспилотники, и хочет приобрести баллистические ракеты.

Значительную роль в поддержке РФ играет Китай, подчеркнул представитель США. Вуд призвал все страны прекратить военное сотрудничество с Россией и поддержать стремление Украины к справедливому и прочному миру, что соответствует принципам и целям Устава ООН.

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15 июня в Швейцарии начинается Глобальный саммит мира. В нем примут участие около 100 стран, в том числе более полусотни глав государств и правительств со всего мира.

7 июня президент Швейцарии Виола Амгерд заявила, что Глобальный саммит мира является лишь началом дальнейших переговоров для прекращения войны России против Украины и мирное соглашение в конце конференции подписано не будет.

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