У США вважають – Росія хоче відвернути увагу від Саміту миру, використовуючи Радбез ООН

Роберт Вуд (Фото: EPA)

Представник США на Раді Безпеки ООН Роберт Вуд звинуватив Росію у спробі використати Радбез ООН задля того, аби відвернути увагу міжнародної спільноти від Глобального саміту миру у Швейцарії. Про це він заявив на засіданні.

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Делегація Росії в ООН скликала засідання Ради Безпеки на п’ятницю, 14 червня, щоб обговорити "наслідки постачання військової допомоги Україні з боку Заходу".

Вуд стверджує – не дивно, що Росія скликала зустріч за день до прибуття десятків країн до Швейцарії на Саміт миру.

"Сьогоднішнє засідання – це прозора спроба РФ відволікти світ та звинуватити в тому, що відбувається в Україні, кого завгодно, але тільки не себе", — сказав він.

Представник США акцентував, що РФ хоче, щоб світ повірив, що саме намагання України захистити себе є справжньою перешкодою для миру.

Дипломат відзначив, що Росія намагається зміцнити зв’язки з країнами, які відверто ігнорують міжнародне право та Статут ООН.

Він акцентував, що Росія, попри резолюції Радбезу ООН незаконно отримала від КНДР десятки балістичних ракет та понад 11 000 контейнерів з боєприпасами. Також РФ поглибила військові відносини з Іраном, закуповуючи безпілотники, та хоче придбати балістичні ракети.

Значну роль у підтримці РФ відіграє Китай, наголосив представник США. Вуд закликав усі країни припинити військову співпрацю з Росією та підтримати прагнення України до справедливого й тривалого миру, що відповідає принципам і цілям Статуту ООН.

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15 червня у Швейцарії розпочинається Глобальний саміт миру. У ньому візьмуть участь майже 100 країн, зокрема понад пів сотні глав держав і урядів з усього світу.

7 червня президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що Глобальний саміт миру є лише початком подальших переговорів для припинення війни Росії проти України й мирну угоду наприкінці конференції підписано не буде.

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