Президентка Швейцарії про Глобальний саміт: Не підпишемо мирну угоду в кінці конференції

Віола Амгерд (Фото: EPA)

Президентка Швейцарії Віола Амгерд вважає, що Глобальний саміт миру є лише початком подальших переговорів для припинення війни Росії проти України й мирну угоду в кінці конференції підписано не буде. Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Очільниця Швейцарії переконана: для досягнення миру "обидві сторони повинні бути за столом переговорів", та акцентувала, що Росія не бере участі в саміті.

"Для нас зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду в кінці конференції", — сказала вона та додала, що Росія також може бути присутня на можливій наступній конференції.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

2 червня президент заявив, що вже 160 країн світу підтвердили свою участь у саміті.

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