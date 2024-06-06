Угорщина поїде на Саміт миру – країну представлятиме глава МЗС Сійярто

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешту прикро через те, що на саміті не буде Росії

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Угорщина візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Міністр закордонних справ Петер Сійярто під час пресконференції у російському Санкт-Петербурзі повідомив, що на зустрічі країну представлятиме його відомство.

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Він зазначив, що угорській стороні прикро через те, що на конференції не будуть присутні обидві сторони війни, зокрема представники Росії.

"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів", – висловився Сійярто.

Водночас за його словами, Угорщина поїде на саміт у Швейцарії, бо держава перебуває на боці миру й бере участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному.

"Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністрів закордонних справ", – сказав угорський дипломат.

Також глава МЗС країни закликав українську та російську сторони до припинення вогню та початку переговорів для якомога швидшого припинення війни.

Станом на 3 червня в Угорщині ще не знали, чи їхатимуть на саміт до Швейцарії. Тоді Сійярто сказав, що його країна розмірковує над доцільністю участі в конференції, якщо на ній "відсутні сторони війни".

21 травня в угорському уряді заявили, що Будапешт не бачить майже жодних змін у відносинах з Україною за результатами перемовин між державами.

24 травня прем'єр країни Віктор Орбан сказав, що війська Росії показали межі своїх можливостей в Україні та виявилися недостатньо сильними для швидкої перемоги. На його думку, РФ навряд чи нападе на когось із членів НАТО.

27 травня глава МЗС Литви Ландсбергіс висловився про те, що 41% усіх рішень ЄС щодо України блокують в Угорщині – держава намагається здійснити вплив на важливі рішення, які ухвалюються у блоці.

12 червня канцлер Німеччини Шольц сказав, що до мирних переговорів з Росією ще далеко – країна вірить, що зможе досягти своїх цілей на полі бою.

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