В Угорщині кажуть, що не бачать майже ніякого покращення у відносинах з Україною
У Будапешті не бачать майже ніяких змін у відносинах з Україною за результатами перемовин між державами. Про це заявив представник угорського уряду, держсекретар із питань публічної дипломатії країни Золтан Ковач в коментарі Радіо Свобода.
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Відповідаючи на запитання щодо результатів роботи між угорською та українською сторонами у межах двосторонніх консультацій, Ковач зазначив, що прогрес є незначним.
"Боюся, що щодо тих конкретних питань, до яких Угорщина завжди була дуже відвертою, прогрес – дуже невеликий, якщо взагалі є", – заявив Ковач.
Також представника уряду Угорщини запитали про готовність його країни підтримати ініціативу Бельгії й інших європейських держав у проведенні міжурядової конференції для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.
У відповідь Ковач підкреслив, що у цьому питанні позиція Будапешту не змінилася.
"Позиція Угорщини – завжди була зрозуміла, від самого початку ми мали відкриту і відверту позицію: мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків", – додав він.
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