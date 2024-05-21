В Угорщині кажуть, що не бачать майже ніякого покращення у відносинах з Україною

Представник уряду Угорщини Ковач зазначив, що перемовини з Україною, які проводились протягом останнього часу, не мають значного прогресу

Золтан Ковач (Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA)

У Будапешті не бачать майже ніяких змін у відносинах з Україною за результатами перемовин між державами. Про це заявив представник угорського уряду, держсекретар із питань публічної дипломатії країни Золтан Ковач в коментарі Радіо Свобода.

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Відповідаючи на запитання щодо результатів роботи між угорською та українською сторонами у межах двосторонніх консультацій, Ковач зазначив, що прогрес є незначним.

"Боюся, що щодо тих конкретних питань, до яких Угорщина завжди була дуже відвертою, прогрес – дуже невеликий, якщо взагалі є", – заявив Ковач.

Також представника уряду Угорщини запитали про готовність його країни підтримати ініціативу Бельгії й інших європейських держав у проведенні міжурядової конференції для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

У відповідь Ковач підкреслив, що у цьому питанні позиція Будапешту не змінилася.

"Позиція Угорщини – завжди була зрозуміла, від самого початку ми мали відкриту і відверту позицію: мова про процес, який побудований на заслугах, без винятків", – додав він.

29 січня міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що його країна сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.

5 березня Сійярто сказав, що документ-відповідь, надісланий українським урядом, не містить жодного прогресу щодо повного відновлення прав угорської меншини Закарпаття, які вона мала до 2015 року.

21 травня Politico писало, що ЄС хоче розпочати переговори щодо вступу України до блоку у червні, але цьому перешкоджає позиція Угорщини.

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