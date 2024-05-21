ЄС хоче розпочати переговори з Україною про вступ у червні: перешкоджає позиція Угорщини – Politico

Один з дипломатів ЄС вважає, що Будапешт, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку

Угорський прем'єр Віктор Орбан (Фото: EPA)

У Європейському Союзі хочуть розпочати переговори щодо вступу України у червні, а на Угорщину чинять тиск, аби вона відмовилась від своєї опозиції щодо заявки Києва. Про це повідомило видання Politico із посиланням на європейських дипломатів, які ознайомлені із цим питанням.

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Видання повідомило, що наразі дипломати ЄС та Києва інтенсивно працюють над тим, щоб Угорщина дала згоду на початок переговорів про вступ України до блоку. За словами європейських дипломатів, мета полягає у тому, щоб офіційні переговори розпочались вже 25 червня.

Також за словами дипломатів, і Брюссель, і Київ ведуть інтенсивну двосторонню дипломатію з Будапештом, щоб розв'язати проблеми угорських меншин в Україні.

Один з дипломатів ЄС вважає, що Будапешт, ймовірно, бажає "покласти край" переговорам про вступ України до блоку до того, як він розпочне головування у Раді ЄС у липні.

Видання додало, що Україна та її союзники закликають до проведення міжурядової конференції між Брюсселем і Києвом до того, як 1 липня Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС.

15 квітня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що якщо країни ЄС схвалять початок переговорів про вступ України у червні, то під час головування Угорщини в Раді ЄС будуть вирішуватися суто технічні питання.

23 квітня повідомлялося, що угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро через те, що в Україні досі не припинилася "дискримінація угорських спільнот".

Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня 2024 року, Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.

Також очільник угорського МЗС висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час. Він вважає, що між країнами "довгий шлях до відновлення довіри".

5 березня Сійярто заявив, що документ-відповідь, надісланий українським урядом, не містить жодного прогресу щодо повного відновлення прав угорської меншини Закарпаття, які вона мала до 2015 року. За його словами, зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ "не поверне" ці права.

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